ليبيا – نفت بلدية مصراتة الاخبار التي تم تداولها على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن الاتفاق مع بلدية بني وليد، على فتح بوابة دوفان الرابطة بين المدينتين.

وأوضحت البلدية بحسب مكتبها الإعلامي السبت، أنه لم يتم أي تواصل رسمي بين مصراتة وبني وليد بشأن فتح البوابة من عدمه، مشيرة إلى أن هذا الأمر يستوجب إشراف المنطقة العسكرية الوسطى التابعة للرئاسي .

وحذرت بلدية مصراتة كافة المواطنين من خطورة الانجرار وراء الشائعات، داعيةً إلى استقاء الأخبار من المصادر الموثوقة للحفاظ على سلامتهم.

يشار إلى أن المجموعات المسلحة التابعة للمجلس العسكري لمدينة مصراتة قد إستنفرت وكثفت من تواجدها العسكري بالقرب من بوابة دوفان تخوفا من تحرك للقوات المسلحة باتجاه جنوب مدينة مصراتة كما دفعت المدينة بعدد كبير من مقاتليها إلى منطقة أبو قرين شرق المدينة لمحاولة صد تقدم القوات المسلحة غربا باتجاه مدينة تاورغاء حيث زار عميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد جبهات القتال في أبو قرين للإطمئنان على مسلحي المجلس العسكري للمدينة في تلك المنطقة.