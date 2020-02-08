تقرير: اليونان تعزز مواقفها ضد تركيا في المتوسط عبر توطيد التعاون العسكري مع واشنطن وباريس

تقرير: اليونان تعزز مواقفها ضد تركيا في المتوسط عبر توطيد التعاون العسكري مع واشنطن وباريس

اليونان – لفتت وكالة “فرانس برس” إلى أن اليونان اتخذت في الآونة الأخيرة سلسلة خطوات لتعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة وفرنسا في استراتيجية يعتقد أنها تهدف لتعزيز مواقفها في وجه تركيا.

وبين تلك الخطوات التي جاءت خلال الشهر الماضي، إعادة تفعيل أثينا لاتفاقية عسكرية دفاعية مع واشنطن، وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع باريس من خلال إرسال فرقاطة يونانية الأسبوع الماضي إلى شرق المتوسط بمهمة مشتركة مع حاملة الطائرات الفرنسية “شارل ديغول”، علاوة على إعلان اليونان عن نيتها نشر صواريخ من نوع “باتريوت” في السعودية ضمن إطار برنامج مشترك مع الولايات المتحدة وفرنسا وكذلك بريطانيا.

ورحب رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، في كلمة ألقاها مؤخرا في البرلمان أثناء التصويت على الاتفاقية الدفاعية مع الولايات المتحدة، بتعزيز “التحالف الاستراتيجي” مع واشنطن، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التعاون العسكري بين أثينا وباريس بلغ أفضل مستوى له في تاريخ العلاقات بين الدولتين.

وتعتزم الولايات المتحدة، حسب البيانات اليونانية الرسمية، الاستثمار بـ12 مليون يورو في تطوير قاعدة لاريسا الجوية وسط البلاد وبستة ملايين يورو في القاعدة التي تستخدمها القوات الأمريكية في منطقة سودا بجزيرة كريت.

كما ترغب أثينا في تحديث أسطولها من المقاتلات الأمريكية “إف-16” وأعربت عن اهتمامها بشراء طائرات مسيرة ومقاتلات “إف-35” من واشنطن.

أما بخصوص التعاون مع فرنسا، فلفتت الوكالة إلى أن أثينا تخوض مفاوضات مع باريس لشراء فرقاطتين متوسطتين فرنسيتين، وتأمل في إنتاج أجزاء منهما في مصانعها لبناء السفن، ومن المقرر توقيع “اتفاق استراتيجي” بين الدولتين أواخر فبراير الجاري.

ونقلت “فرانس برس” عن دبلوماسيين اعتبارهم أن فرنسا في المقابل شجعت اليونان على أن “تكون أكثر استقلالا” وتكثف دورها في المبادرات الدفاعية الأوروبية، مثل البعثة العسكرية في منطقة الساحل.

وخلصت الوكالة إلى أن الهدف الرئيسي غير المعلن لتلك التحركات اليونانية يعود إلى أمل أثينا في كسب دعم واشنطن وباريس وجذب قدراتهما الاستثماراتية في خلافها مع تركيا بمنطقة المتوسط، لاسيما في ظل مذكرتي التفاهم المبرمتين أواخر نوفمبر الماضي بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا والتي تخص إحداهما ترسيم مناطق النفوذ البحري في شرق المتوسط.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيستاتس، تأكيده أن أثينا تسعى إلى “تعزيز قدرتها على ردع من قد تكون لديه أهداف” في المنطقة.

المصدر: أ ف ب