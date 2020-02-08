تونس – بحث الرئيس التونسي، قيس سعيد، مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس، أمس الجمعة، مشروع القرار الذي ستقدمه تونس لمجلس الأمن الدولي حول “صفقة القرن”.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان إن الرئيس سعيد تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفلسطيني، “الذي جدد إكباره و تقديره للموقف التونسي الداعم للحق الفلسطيني الثابت، وتم التطرق خلال هذه المحادثة لمشروع القرار الذي ستقدمه تونس إلى مجلس الأمن والاتفاق على أن يتم التشاور مع الدول العربية وكل الدول الداعمة لحق الشعب الفلسطيني قبل تقديمه بصفة رسمية إلى مجلس الأمن”.

وتعمل تونس، العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن حاليا، على إعداد مشروع قرار يندد بـ”صفقة القرن” من أجل التصويت عليه خلال الزيارة المرتقبة لعباس إلى مجلس الأمن، الثلاثاء المقبل، للحديث عن الموقف الفلسطيني من “صفقة القرن”.

ويعرف عن الرئيس التونسي دعمه المطلق للقضية الفلسطينية، حيث وصف في تصريحات سابقة خطة الإدارة الأمريكية بـ”مظلمة القرن”، واعتبرها “خيانة عظمى”.

المصدر: وكالات