حتى ميسي لم يسجل منذ فترة مثل هذا الهدف

حتى ميسي لم يسجل منذ فترة مثل هذا الهدف

إيطاليا – خرج فريق سامبدوريا بفوز ثمين من ملعب مضيفه تورينو (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم تورينو بهدف سجله مهاجمه سيموني فيردي، في الدقيقة 55.

ورد اللاعب الأوروغوياني غاستون راميريز بهدف التعادل، في الدقيقة 70، حين وضع الكرة في المقص الأيمن بتسديدة رائعة بيسراه من ضربة حرة مباشرة نفذها على طريقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

وعاد راميريز بعد خمس دقائق فقط، ووضع فريقه في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني له، ومن ثم سجل زميله المهاجم فابيو كوالياريلا هدف الأمان الثالث للضيوف، في الدقيقة 79 من ضربة جزاء.

وأكمل تورينو المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 78 بعد طرد مدافعه أرماندو إتزو.

واستعاد سامبدوريا توازنه بعد هزيمته في عقر داره أمام نابولي (2-4) في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة، ويعزز مكانه في المركز السادس عشر في جدول ترتيب “الكالتشيو”.

في المقابل، مني تورينو بالهزيمة الرابعة على التوالي، وتجمد رصيده عند 27 نقطة، ويشغل المركز الثاني عشر، حتى الآن، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: وكالات