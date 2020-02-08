البرازيل – صرح البرازيلي ريفالدو نجم برشلونة السابق، بأنه يجب على النادي البحث عن لاعب في الصيف المقبل، لمساندة الأرجنتيني ليونيل ميسي أو استبداله عند الضرورة.

ويرى البرازيلي أن مواطنه نيمار هو ذلك اللاعب، وأن فريقه السابق مطالب ببذل قصارى جهده لإعادة مواطنه من باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لإضافة مزيد من القوة والدعم في خط الهجوم، ولتعويض رحيل ليونيل ميسي المحتمل الصيف القادم.

وقال ريفالدو في مقابلة مع شبكة “بيتفاير” بالنسخة الإسبانية: “برشلونة بحاجة إلى إيجاد لاعب يصنع الفارق عندما لا يكون ميسي مع الفريق أو ليس في حالته، كما حدث في سان ماميس (ملعب أتلتيك بيلباو)”.

وأضاف: “يجب على النادي البحث عن لاعب لمرافقة ميسي أو استبداله عند الضرورة، وفي رأيي، نيمار هو ذلك اللاعب، ربما يجب أن يواصل برشلونة التفكير بالتعاقد معه في الصيف المقبل”.

وترددت شائعات حول احتمال رحيل ميسي عن برشلونة، بسبب الأزمة بينه وبين المدير الرياضي إريك أبيدال.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن ليونيل ميسي غاضب من الأحداث الأخيرة في النادي الكتالوني، وقد يغادر أسوار “كامب نو” في نهاية الموسم، وتحرك العديد من الأندية الأوروبية لضم النجم الأرجنتيني.

ورحل نيمار عن نادي برشلونة صيف 2017 وانضم إلى صفوف باريس سان جيرمان، مقابل صفقة قياسية في تاريخ كرة القدم حتى الآن، وبلغت 222 مليون يورو.

وأبدى نجم السيليساو البرازيلي وأغلى لاعب كرة قدم في العالم، بعد أقل من عام على انتقاله إلى باريس سان جيرمان، رغبته بالعودة إلى ملعب “كامب نو”، لكن الفريق الباريسي رفض جميع العروض.

المصدر: وكالات