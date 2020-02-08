ليبيا – إعتبر عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 ابراهيم صهد القيادي في حزب “الجبهة الوطنية بقيادة محمد المقريف” أن المعلومات عما يحدث في المسار العسكري “5+5” تختلف تماماً عما يزعمه المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة.

صهد قال في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” إنه “ليس هناك توقيع على وقف القتال من قبل حفتر ويطالب ممثلوه بضرورة تثبيت مواقعهم الحالية التي تضمن حصارها لطرابلس وإمكانية استغلال أية ثغرة لمزيد من الاختراق والتقدم إلى وسط العاصمة”.

وأشار إلى أنه المزاعم عن تقدم في هذا المسار هو لإيهامهم بإمكان انطلاق المسارات الأخرى في وقت تستمر من وصفهم بـ “ميليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) في خنق طرابلس وإقفال الموانئ والسيطرة على سرت وقصف مطار معيتيقه.

وأضاف:” تحت هذه الظروف كيف يمكن لأي حوار أن يتم؟ ومن يضمن أن المعتدي سيقبل اي تنازل وهو يتلقى الاسترضاءات المرة تلو الأخرى”.

كما رأى أن أي حوار سياسي لا يمكن الشروع فيه ما لم تتحقق عدة أمور هي توقيع المعتدي على وقف إطلاق النار وسحب القوات المعتدية إلى مسافات تجعل ضواحي العاصمة خارج مديات الأسلحة المتوسطة والثقيلة للقوات المعتدية بحسب قوله.

ولفت إلى أنه من هذه الأمور أيضاً عودة السكان المهجرين من مختلف مناطق العاصمة إلى مساكنهم والانسحاب من مدينة سرت وإنهاء قفل الموانيء والحقول النفطية بما يمكن من العودة إلى الإنتاج والتصدير وإنهاء وجود المرتزقة الذين استقدمهم حفتر بمعاونة الدول المشاركة في حربه منذ سنوات خمس بالإضافه لفرض رقابة حقيقية على الفصل بين القوات.

وإعتبر أن خطة المبعوث الأممي غسان سلامة تكشف عن خلل جوهري، مستدلاً بحديثه إلى أنه”حين ادعى المجتمعون في برلين وفي غيرها أن المسار نحو الحل ينبغي أن يكون ملكية خالصة لليبيين نرى أن الاتجاه هو أن تكون ملكية هذه المسارات في يد غسان سلامة فهو وحده الذي يختار توقيت انطلاق المسارات وهو الذي قرر عقد الملتقى الاقتصادي في القاهرة عاصمة الدولة المتورطة إلى ٱذانها في الحرب في ليبيا والتي لا تخفي رغبتها في الاستحواذ على الثروات الليبية”.

صهد أعرب عن أسفه الشديد من أن سلامة يقود المسارات إما إلى تسليم كامل لرغبات حفتر ومحور الشر الذي يسانده أو إلى طرق مسدودة أمام رغبات الليبيين في دولة مدنية ديمقراطية ورفض لحكم عسكري دكتاتوري وعدم ترك أي مجال أمام الجميع إلا متابعة النضال لاستعادة روح الثورة وتحقيق أهدافها بحسب تعبيره.