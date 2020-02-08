عون: لبنان ليس بحاجة لمساعدة استثنائية بل إلى استعادة جزء من إنفاقه على النزوح السوري

عون: لبنان ليس بحاجة لمساعدة استثنائية بل إلى استعادة جزء من إنفاقه على النزوح السوري

لبنان – اكد الرئيس اللبناني ميشال عون، إن “لبنان ليس بحاجة إلى مساعدة استثنائية بل له الحق في استعادة جزء مما تكبده جراء النزوح السوري”، مستغربا الموقف الغربي من عودة النازحين السوريين.

وأضاف عون، في حديث لمجلة “Valeurs actuelles” الفرنسية، أن للبنان الحق في استعادة جزء من الـ 25 مليار دولار التي تكبدها جراء النزوح السوري إليه، وقال: “لا نفهم الموقف الغربي الرافض لعودة النازحين السوريين إلى سوريا، ومن المستحيل أن يقع لبنان فريسة التجاذبات الإيرانية – الأمريكية”.

وأكد عون أنه “سيتم اتخاذ كافة الإجراءات لإعادة النهوض بلبنان، معتبرا أن المعاناة الراهنة تفوق طاقة تحمل دول كبرى لها”.

وشدد على أن “محاربة الفساد هي جزء من برنامج عملنا، وسنعمل بشكل وثيق مع شركائنا الدوليين لاستعادة الأموال المنهوبة”.

ويستضيف لبنان منذ بداية الحرب في سوريا، أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما تقدر الحكومة اللبنانية عدد السوريين الفعلي في البلاد بـ 1.5 مليون، وفق “هيومن رايتس ووتش”.

المصدر: LBpresidency