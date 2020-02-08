كيب تاون – تابع ثمانية وأربعون ألف متفرج في كيب تاون، أمس الجمعة، مواجهة استعراضية خيرية بين الأسطورتين السويسري روجر فيدرر، والإسباني رافائيل نادال، في أكبر حضور في التاريخ لمباراة للتنس.

ويعود الرقم القياسي السابق إلى نوفمبر 2019 في المكسيك، عندما حضر 42157 متفرجا في ملعب مكسيكو، مباراة فيدرر والألماني ألكسندر زفيريف.

وعاد ريع المواجهة في جنوب إفريقيا إلى مؤسسة أنشأها فيدرر قبل 16 عاما لدعم تعليم الأطفال في ست دول إفريقية: جنوب إفريقيا، ناميبيا، بوتسوانا، مالاوي، زامبيا، وزيمبابوي.

وهذه المباراة السادسة لصالح المؤسسة، لكن الأولى على الأراضي الإفريقية، فيما أقيمت المباريات السابقة في أوروبا والولايات المتحدة.

وصرح فيدرر، حامل لقب 20 بطولة كبرى، بعد وصوله الأربعاء الماضي إلى كيب تاون ثالث أكبر مدن جنوب إفريقيا: “نأمل في جمع ما لا يقل عن مليون دولار (من خلال) بيع التذاكر، الرعاة وعشاء للمؤسسة يحضره بيل غيتس”.

وافتتحت السهرة بمباراة في الزوجي بين الملياردير الأمريكي غيتس وفيدرر من جهة، ونادال ومقدم البرامج الكوميدية، الأمريكي المولود في جنوب إفريقيا تريفور نواه.

المصدر: وكالات