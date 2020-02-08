دبي – أعلنت دبي اليوم السبت عن استضافة “إكسبو 2020” لقمة “أقدر” العالمية بنسختها الخامسة التي سينظمها برنامج خليفة للتمكين.

وستقام الفعالية في الموقع الرئيسي لمعرض “إكسبو دبي 2020” على مساحة 438 هكتارا بين مدينتي دبي والعاصمة أبو ظبي، كما يعد هذا الحدث الأكثر حضورا في العالم وأول إكسبو دولي يقام في العالم العربي والشرق الأوسط، وتستضيفه الإمارات خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021.

والجدير بالذكر أن هذه القمة تقام سنويا بإشراف برنامج خليفة للتمكين “أقدر” بالتعاون مع وزارة الداخلية الإماراتية، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين والأمم المتحدة واليونسكو وغيرها، وبتنظيم من شركة “إندكس” للمؤتمرات والمعارض.

وتقول الإمارات إن تنظيم قمة “أقدر” العالمية في دورتها الخامسة في “إكسبو 2020” دبي، يأتي انطلاقا من توجهات وأهداف برنامج خليفة للتمكين الرامية إلى تمكين مختلف فئات المجتمع على المستوى المحلي والدولي بأهمية التواصل الحضاري البناء وتكريس كافة الجهود المجتمعية اللازمة لتعزيز التعايش والسلام بين الثقافات والحضارات، والتي تأتي تنفيذا للتوجهات الاستراتيجية للإمارات.

المصدر: وام