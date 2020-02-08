الولايات المتحدة – أحجم نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، عن تأييد اقتراح غير معتاد من جانب وزير العدل الأميركي ويليام بار بأن تدرس الولايات المتحدة السيطرة على شركتين أجنبيتين كبيرتين منافستين لهواوي تكنولوجيز التي مقرها الصين

وقال بار، وهو مستشار عام سابق في فيريزون كوميونيكيشنز، أمس الخميس إنه يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها دراسة الحصول على “حصة مسيطرة” في نوكيا الفنلندية وإريكسون السويدية لمواجهة هيمنة هواوي على تكنولوجيا الجيل الخامس في مجال الاتصالات اللاسلكية

واقترح بنس نهجا بديلا حين سألته CNBC عن رده

وقال بنس “مع احترامي البالغ للمدعي العام بار، لكننا نعتقد أن أفضل وسيلة للنجاح هي ما أعلنه أجيت باي خلال الأيام القليلة الماضية فقط”، مشيرا إلى مساعي رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية لإتاحة المزيد من الطيف لاستخدام الاتصالات اللاسلكية بتكنولوجيا الجيل الخامس

وقال بنس “تلك هي الخطة التي أيدها الرئيس وسيتم تنفيذها”، مضيفا أن بمقدور الولايات المتحدة توسعة الجيل الخامس “عبر استخدام قوة السوق الحرة والشركات…..

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