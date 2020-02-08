ليبيا – تسبب رئيس الوزراء الإسرائيلي ” بنيامين ناتنياهو ” بالحرج مجددًا لتركيا ونظامها ورئاستها وحلفائها من خلال سخريته بالحملات الإعلامية التي يشنها ضده الرئيس التركي رجب أردوغان طيلة الوقت ودائماً ما تقابلها إسرائيل بالتجاهل .

وكان حديث ناتنياهو هذه المرة ساخرًا وبين السطور مابينا إذ قال : ” أردوغان، يطلق علي اسم “هتلر إلا أن التجارة بين بلدينا في زيادة مستمرة ” .

ولم يكتفي نتنياهو بهذا القدر من الحرج فقال : ” من المواقف التي يتخذها الرئيس أردوغان تجاهي في العلن، بينما تختلف تلك المواقف في مجال العلاقات التجارية بين بلدينا “، بحسب ما نشرته صحيفة “أورشليم بوست” المقربة من حكومة تل أبيب .

وفي إشارة منه لإنتعاش السياحة الإسرائيلية في تركيا والتي بلغت معدل أكثر من 30 رحلة جوية أسبوعيًا ، قال نتنياهو إنه ربما يكون “الإسرائيلي الوحيد الذي لا يسافر إلى تركيا”.

وأشار نتنياهو ساخرًا إلى أن الرئيس أردوغان “اعتاد أن ينعته بهتلر كل 3 ساعات… والآن يفعلها كل 6 ساعات، لكن نحمد الله أن التجارة بين تركيا وإسرائيل منتعشة!”.

دجل و حرج !

ويأتي هذا الحديث من نتنياهو ليضع أنصار أردوغان في المنطقة وبؤرها الساخنة مثل ليبيا في حرج شديد وكبير لاسيما وأن الكثيرين منهم يقيم أصلًا في تركيا التي تحتضن أيضًا عدة محطات عربية وليبية موالية لجماعة الإخوان المسلمين خصوصًا وسياسات أنقرة عموماً .

وتتبنى هذه الشخصيات والقنوات خطاب مزايدات بالعداء لإسرائيل وتتهم كل من هو مخالف لتيار الإخوان المسلمين وتركيا بالعمالة لتل أبيب وتنفيذ مشاريع الصهيونية ليأتي حديث نتنياهو اليوم بمثابة لطمة على أفواه هؤلاء وآخرهم الصادق الغرياني الذي كان يتقيأ حتى يوم أول أمس ككل يوم من إسطنبول عبر شاشته التناصح عن من يسميهم عملاء الصهاينة في ليبيا وعلى رأسهم حفتر وأعوانه من أنصار القذافي ، زعم قائلًا .

وكأن المشير حفتر أو العقيد القذافي من قبله هم من كانوا حتى زمن قريب من يجري المناورات العسكرية الجوية والبرية والبحرية مع أسرائيل وليست تركيا أردوغان رئيسًا ورئيسًا للوزراء !.

وليس الغرياني وحده من الموالين لتركيا ممن يتبنون هذا الخطاب فهناك غيره من أمثال خالد المشري الذي تفتق ذهنه قبل أيام وخرج ببيان ضد خطة السلام الأمريكية في فلسطين المسماة بـ ” صفقة القرن ” وآخرين كثر حالهم من حاله لايجدون أي خجل في نعت الآخرين بالصهيونية من داخل شقق سكنية واستوديوهات تلفزيونية لا تفصلها عن قنصلية إسرائيل في إسطنبول ومكتبها التجاري سوى دقائق قليلة ، وقد غابت عن ذهنهم مقاطع زيارة أردوغان إلى القدس المحتلة كأول اعتراف ضمني بأنها عاصمة لإسرائيل قبل حتى أن يعلنها ترامب بعد عشرة سنوات علاوة على زيارته قبر مؤسس الدولة ووضعه إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لضحايا مجازر اليهود على يد النازية واضعًا بذلك ورقة إعترافه بتلك المجازر التي لم تعترف بها ليبيا والليبيون الذين يزايد عليهم وأتباعه اليوم يومًا.

هذه المنصات الإخبارية والجيوش الإلكترونية ليبية كانت أو عربية شنت الأسبوع الماضي من إسطنبول حملة شعواء على الرئيس السوداني المؤقت الفريق عبدالفتاح البرهان بسبب اجتماعه مع نتنياهو في أوغندا إلا أن الرجل كان رده هو سعيه خلف مصالح بلاده لرفع اسمها من قوائم الارهاب التي ارهقت السودانيين بسبب نظام البشير كما يسعى الآخرون في ذات الإتجاه في إشارة منه لتركيا وغيرها من أنظمة المزايدات .

سهام الإتهام موجهة أيضًا من هذه المنصات للرجمة والقاهرة والرياض وأبوظبي وعمّان طيلة الليل والنهار حتى إستقر جليًا للكثير من السفراء والمراقبين أن هذه الأقلام والأصوات لا ترفض أن يكون لأي دولة من العالم الإسلامي علاقة باسرائيل وهذا أمر مقبول ، بل أنها ترفض هذه العلاقة في الحقيقة حتى تبقى حكرًا لتركيا بكل مستوياتها الإقتصادية والعسكرية والتكنولوجية والسياسية إلى آخره.

التبادل التجاري يقفز عام بعد عام

في آخر نشراته وهذا ربما ماكان يعنيه نتنياهو ، يشير موقع ” trading economics “ المنصة العالمية الأولى رصد مستوى التبادل التجاري بين الدول إلى أن هذا المستوى ارتفع بين تركيا وإسرائيل في السنوات الأخيرة مامقدراه 6 مليارات دولار منها 416 مليون دولار لعام 2019 وحده .

في نوفمبر الماضي نشرت صحيفة” معاريف” الإسرائيلية مقالاً للكاتب “أيال ليفى” حمل عنوان “ماذا يدور فى رأس أردوغان.. ما هو دافع الرئيس التركى وإلى أين يريد أن يصل” ذكر كاتب المقال بأنه فى عام 2023 ستحتفل تركيا بمرو مائة عام على إقامة الجمهورية وصعود كمال أتاتورك إلى سدة الحكم ليكون أول رئيس للجمهورية، وعند مقارنة بسيطة تستطيع أن تقول أنه ديفيد بن جوريون لدولة إسرائيل.

ثم انتقل كاتب المقال للحديث عن 17 عاما قضاها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى سدة الحكم حيث تولى منصب رئيس الوزراء فى عام 2003، و كشف كاتب المقال تفاصيل العلاقة التى تربط بين أردوغان وإسرائيل، وذكرت الصحيفة أن أتاتورك كان إصلاحيا كبيرا كذلك يعد أردوغان إصلاحيا كبيرا لكن فى الاتجاه المضاد الذى لا يصب فى مصلحة الأتراك.

وذكرت الباحثة ” جيلا ليندن شتراوس ” كبيرة الباحثين بمعهد أبحاث الامن القومى التابع لـ INSS “فى علاقات اسرائيل التجارية مع تركيا التي لم يمسها أردوغان طوال سنوات حكمة التى وصلت إلى ذروتها فى السنوات الاخيرة ” واضافت الدكتورة ” الحديث هنا على 6 مليارات دولار لتجارة متبادلة من بينهم 4 مليارات دولار صادرات من تركيا إلى إسرائيل.

حالها حال التجارة .. السياحة منتعشة

وعلى صعيد السياحة تعتبر تركيا الوجهة السياحية الاولى في المنطقة للإسرائيليين لعدة عوامل لعل أهمها ما يتمتعون به من حماية وعدم فرض تأشيرة دخول عليهم كاللتي تفرضها السلطات التركية على الليبيين وبعض الجنسيات العربية والإسلامية الأخرى إضافة للتعاقدات بين الشركات السياحية التركية والإسرائيلية وما تقدمه من عروض مغرية لرحلات شاملة الاقامة والجولات والتنقل و تذاكر السفر .

فقد بلغ مثلًا عدد السواح الإسرائيليين في تركيا لعام 2018 وحده قرابة 440 ألف سائح إسرائيلي وفقًا لما نقلته صحيفة ” هآريتس ” الإسرائيلية عن وزارة السياحة التركية بزيادة مقدرة بـ16% عن العام السابق .

أما ضخامة معدل حجم الرحلات التجارية بين تركيا وإسرائيل فقد بات يحسب باليوم لا بالاسبوع أو الشهر ، حيث تسير الخطوط الجوية التركية الحكومية مامعدله 20 رحلة ذهاب وإياب يومية تضاف لها شركة ” بيغاسوس ” التركية التي تعتبر الناقل الجوي الثاني في أنقرة وهي شركة طيران سياحية ذات كلفة منخفضة تنقل السواح الإسرائيليين من تل أبيب وحيفا إلى إسطنبول ووجهات أخرى مثل أزمير وغيرها .

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غيض من فيض

في 15 مايو 2018 أعلنت تركيا الحداد ثلاثة أيام على أرواح فلسطييين قتلوا خلال إنتفاضتهم ضد قرار الرئيس دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية في القدس ، وقد تزامن ذلك الإعلان مع زيارة كان يقوم بها أردوغان إلى لندن وقد صرح يومها أمام تجمع طلابي في العاصمة البريطانية قائلاً :” أن إسرائيل تمارس إرهاب الدولة، هي دولة إرهابية، وما تفعله يمثل إبادة جماعية”.

بالتزامن كانت القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول تقيم حفلًا ضخما بمناسبة الذكرى الـ 70 لتأسيس ” دولة إسرائيل ” بحضور عدد كبير من الدبلوماسيين والسياسيين الأتراك البارزين.

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وقدم خلال الحفل عرض غنائي للمطربة الإسرائيلية المشهورة، سبير سبان، التي غنت النشيدين الوطنيين الإسرائيلي والتركي، بينما كان علما البلدين مرفوعين جنبا إلى جنب، وقدم للحضور وجبة طعام ، فيكا علق ” شمعون آران ” كبير المقدمين في الإذاعة الإسرائيلية على مقطع من الحفل واصفًا إياه بالمثير الذي حضره 600 ضيف بينما كان العلم الإسرائيلي في الخلفية يرفرف بجوار الإسرائيلي .

צפו-

מרגש!

למרות המתיחות בין אנקרה לירושלים,

טקס מרגש נערך אמש בתורכיה. ספיר סבן שרה את "התקווה" ואת ההמנון התורכי, בטקס שנערך במלון הילטון באסטנבול, לציון יום העצמאות ה-70 של מדינת ישראל, עם בכירים מטורקיה.

כולם עומדים דום ב"תקווה".

נכחו כ-600 מוזמנים.

דגלי ישראל וטורקיה ברקע. pic.twitter.com/PHKhNU6Be7 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) May 9, 2018

وترأس الاحتفال الذي نظمته قنصلية إسرائيل في إسطنبول، القنصل العام ” يوسي ليفي سفري ” بمشاركة عدد من الممثلين الرسميين عن الحكومة التركية من بينهم نائب حاكم مدينة إسطنبول وممثل عن وزارة الخارجية التركية.

دعوة للخجل

قبل فترة دوّن أحد الليبيين بعد أن زار إسطنبول لأول مرة في حياته معبرًا عن صدمته عندما وصل إلى مطار ها قادمًا من طرابلس وشاهد جدول الرحلات المغادرة والقادمة من و إلى تل أبيب وكتب عبر صفحته بعد عودته إلى البلاد بأنه صعق من حجم الرحلات وعدد الإسرائيليين الذين شاهدهم يتجولون في صالات الوصول والمغادرة .

وبقدر حجم الإستغراب الذي دونه ذلك الشاب عبر صفحته ، هناك دعوة موجهة إلى مدعي النضال وعداء الصهيونية والمزايدة من الليبيين بتركيا على الليبيين الآخرين إلى الخجل وحفظ ماء وجوههم بعد أن هتك نتنياهو ومن سبقه ومن سيخلفه ستر عورات هذا الدجل بدل المرة ألف مرة ، يقول مراقبون.

قد يقول قائل منهمرأن تركيا ورثت هذه العلاقة من كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية الذي كان أول رئيس إسلامي يعترف باسرائيل وعبّر أردوغان قبل أسابيع عن فخره بجهاده المزعوم في ليبيا ضد الإيطاليين ، لكن هذا القول هو الآخر مردود عليه ، فمن يمتلك الأغلبية البرلمانية التي تخوله بتعديل الدستور وإلتهام الصلاحيات وإعادة الإنتخابات وإرسال جيشه ومرتزقته لغزو الدول يمتلك كذلك قرار الأغلبية بقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد سفيرها وقنصلها من بلاده ووقف التعاون التجاري والعسكري معها ، بدل أن يسرق منها التقنية من جهة ويمارس التقية عن هذا الحب المتبادل على العرب والمسلمين من جهة أخرى .

المرصد – خاص