اليابان – توج النجم الإسباني أندريس إنييستا، اليوم السبت، بلقب كأس السوبر الياباني لكرة القدم، بعد فوز فريقه فيسيل كوبي على يوكوهاما، بركلات ترجيح غريبة ومثيرة.

وعقب انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3-3، احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

ونجح الفريقان في البداية في تسجيل أول ركلتيهما، وبعدها بدت الإثارة، حيت تناوب لاعبو الفريقين على إهدار 9 ركلات متتالية، قبل أن يسجل أحد لاعبي فيسيل كوبي، الركلة العاشرة ويمنح فريقه الفوز بنتيجة 3-2.

والمثير أيضا في المباراة، أن حارسي المرمى لم يتصدا سوى لركلتين فقط، فيما تصدت العارضة والقائم لبعض الركلات، وذهبت كرات أخرى عالية وبعيدة عن إطار المرمى.

وشارك إنييستا، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، أساسيا في المباراة التي صنع فيها هدف فريقه الأول، كما سجل إحدى ركلات ترجيح فريقه.

المصدر: football24.ua