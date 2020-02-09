إيران – أعلن وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، تعرض بلاده لهجوم إلكتروني شديد أمس أدى إلى قطع الإنترنت.

وقال وزير الاتصالات، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن “الخلل في الإنترنت لا يزال متواصلا والعدو لا يزال مصرا على التأثير على شبكة الإنترنت في إيران”.

وأضاف جهرمي: “لقد واجهنا الهجوم الإلكتروني الذي استهدف الإنترنت، ونحن نعمل على التعرف على مسببيه”.

وأشار إلى أن “العدو يسعى إلى قطع الإنترنت في إيران على أعتاب الذكرى 41 لانتصار الثورة”، وأن “التأثير على الأجواء في إيران خلال فترة الانتخابات البرلمانية هو أحد مخططات العدو، وأمريكا كانت قد هددت بأنها بصدد إيجاد خلل في الشبكة الوطنية الإيرانية للإنترنت”.

وأوضح أن “الهجوم الإلكتروني وقطع الإنترنت جزء من مخططات العدو التي بدأت امس للتأثير على الانتخابات البرلمانية”.

كذلك قال نائب وزير الاتصالات الإيراني، إن الهجوم السيبراني، الذي استهدف البنى التحتية للإنترنت أمس هو أكبر هجوم إلكتروني تتعرض له البلاد حتى الآن.

وصرح نائب الوزير بأن موجة ثانية من الهجوم السيبراني قد بدأت لاستهداف الإنترنت في إيران، مضيفا أن الهجوم السيبراني منظم و انطلق من ملايين المصادر.

المصدر: RT + وكالات