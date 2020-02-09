إيران – تضاربت الأنباء حول موعد إطلاق إيران لقمرها الصناعي “ظفر” بعد تأجيل تكرر مرتين.

ففي الوقت الذي نقلت فيه وكالات أنباء إيرانية مثل “فارس” و”إيسنا” عن وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، قوله إنه سيتم اليوم إطلاق “ظفر”، نقل موقع “نادي المراسلين الشباب” التابع للتلفزيون الإيراني عن مسؤولين في وزارة الاتصالات أن الوزير لم يصرح بهذا الأمر، نافيا نية إطلاق القمر الصناعي اليوم.

إلا أن وزير الاتصالات الإيراني جهرمي عاد في وقت لاحق ليؤكد في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع “تويتر” إطلاق القمر في غضون الساعات القادمة.

وكتب جهرمي: “بدء العد العكسي لإطلاق القمر الصناعي ظفر بعد عدة ساعات.. بسم الله الرحمن الرحيم”.

ووفقا لوكالات الأنباء الإيرانية المذكورة، فقد أكد جهرمي في مؤتمر صحفي، أنه من المقرر أن تكون صورة القائد في الحرس الثوري، قاسم سليماني، الذي اغتالته الولايات المتحدة في يناير الماضي، أول صورة سيرسلها القمر الصناعي “ظفر”، كما سيرسل 400 تسجيل صوتي تم استلامها من الشعب الإيراني، وأن سرعة دوران القمر الصناعي على المدار ستبلغ 7400 كيلومتر وستستغرق 8 دقائق، وعملية الإطلاق ستتم من القاعدة الفضائية في مدينة سمنان.

المصدر: RT