ليبيا – أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة أن المغرب سوف يواجه نفس الصعوبات التي واجهتها العديد من الدول التي سبقته في لعب دور الوساطة بين الفرقاء الليبيين رغم نوايا الرباط الطيبة.

افحيمة وفي تصريح لموقع “عربي21″ القطري أمس السبت أضاف:”أنه بخصوص إتفاق الصخيرات فرغم أن البعض يراه نجاحا لمساعي المغرب في التوفيق بين الفرقاء لكنني أعتبر الوثيقة التي تم التوقيع عليها هناك كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير”،وفق تعبيره.

وتابع:”أن اتفاق الصخيرات ساهم في زيادة حدة الصراع وأعطى شرعية دولية لجسم لم يتفق عليه الليبيون ما أدى إلى استقواء طرف بعينه على بقية الأطراف بما يسميه الشرعية الدولية وجعل كل طرف من الأطراف يتمسك بموقفه أكثر من ذي قبل”.

عضو مجلس النواب خلص إلى القول:”لا نعتقد أن هنالك تنسيقا بين المغرب والجزائر أو أي دولة أخرى، ونحن نحبذ أن تتضافر الجهود العربية خصوصا والدولية في العموم لمساعدة ليبيا في الخروج من أزمتها، لأننا نخشى أن تصبح ليبيا ساحة لتصفية الحسابات العربية العربية، كما أصبحت ساحة لتصفية الحسابات الدولية”.