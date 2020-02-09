عمان – نفذت أمانة العاصمة الأردنية عمان، امس السبت، حملة لإطعام الكلاب الضالة في مناطق شرق عمان، لإبعادها عن الأماكن السكنية.

وقال حساب “المجتمع العربي للدفاع عن حقوق الحيوان” عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إن الحملة نفذها فريق الرعاية الميداني بسبب دخول هذه الحيوانات داخل الأحياء السكنية من أجل البحث عن الطعام.

يذكر أن الأمانة قامت سابقا بإطلاق حملة لمكافحة الكلاب الضالة في عمان من خلال تطبيق إلكتروني.

وتقوم الأمانة بمكافحة تكاثر الكلاب الضالة من خلال جولات ميدانية للسيطرة عليها، تتم من خلال تطبيق، برنامج “ABC” داخل مركز رعاية الحيوان التابع لأمانة عمان والذي يعمل على استئصال الأعضاء التناسلية للكلاب ذكورا وإناثا في المركز، ويتم تحصينها وتطعيمها، ليتم بعد ذلك إطلاق سراحها في نفس المنطقة التي تم اصطيادها فيها.

المصدر: وسائل إعلام أردنية