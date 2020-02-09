السعودية – تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الأحد، بـ 96.87 نقطة، وتداول المؤشر العام دون مستوى 8 آلاف نقطة (عند 7955 نقطة) للمرة الأولى منذ شهرين، وذلك بضغط من قطاعي المصارف والبتروكيماويات.

وبحسب صحيفة “الاقتصادية” السعودية، شهد الافتتاح مكاسب بلغت نحو 30 نقطة، إلا أن التأثير السلبي لأسهم المصارف والبتروكيماويات مسح تلك المكاسب، وتراجع بأكثر من 1.2 في المئة.

وتراجعت أسهم 170 شركة مقابل ارتفاع أسهم 24 شركة فقط مدرجة في السوق.

وكان سهم مصرف الراجحي الأكثر تأثيرا على حركة المؤشر العام، حيث تراجع بنحو 1.2 في المئة عند مستوى 65.2 ريال (17.4 دولار أمريكي).

وأتى ثانيا، من حيث التأثير على حركة المؤشر العام، سهم عملاق النفط السعودي شركة “أرامكو”، والذي تداول على تراجع بنحو 1.2 في المئة عند مستوى 33 ريال (8.8 دولار)، ما اعتبر أدنى مستوى للسهم بعد طرحه للتداول، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتراجع سهم “سابك” بنحو 1.5 في المئة، ليقترب السهم من تسجيل أدنى مستوى له، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.