ليبيا – أكد مستشار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التابعة للمعارضة أنور المشرف على أن العزلة التي دخلت فيها تركيا في الفترة الأخيرة لا يتحملها سوى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يمتلك رغبات قديمة في السيطرة حاملاً مشروع جماعة الإخوان الإرهابية.

أنور وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم الأحد قال إن أدوغان يرغب في إقامة نظام الخلافة العثمانية من جديد وهو النظام الذي عفى عليه الزمن ويتكشف مع الوقت حجم الجرائم التي ارتكبها بحق الشعوب العربية وفي مقدمتها مصر وسوريا، مشيراً إلى أنه يجب توحيد الجهود الدولية لوضع النظام التركي في مزيد من العزلة السياسية والاقتصادية خاصة مع إجماع الداخل التركي نفسه على ما يقوم به أردوغان من جرائم حقوقية أدت لعديد الأزمات للدولة التركية واقتصادها.

وأضاف أن ما تعرضت له الشعوب بسبب الطموحات التي يروجها الرئيس التركي لتحقيق مآربه وتبرير جرائمه لن تمر مرور الكرام ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتورط في أن يصف نفسه شريكاً في الدماء التي تسال سواء بشكل مباشر من الجيش التركي أو الجماعات التي يدعمها من المرتزقة والإرهابيين الذين يقومون بقتل الآمنين ويغتصبون السيدات لتحقيق حلم أردوغان.

مستشار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لفت إلى أن الاقتصاد التركي يعاني بشكل لم تشهده تركيا في أوقات سابقة ما يثبت مخطط أردوغان للتوسع الجغرافي الذي يحاول القيام به سواء على المستوى البحري مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أو على المستوى البري من خلال الدخول إلى الحدود السورية بحجة عمل منطقة عازلة للاجئين السوريين وهو الأمر الذي شهد معه ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب السوري.