مصر – أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء الماضي، قرعة ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا 2019-2020، حيث ستتنافس 8 أندية تأهلت منها 6 أندية عربية في سبيل الوصول إلى نصف نهائي البطولة.

وأسفرت القرعة عن مواجهات من العيار الثقيل، أبرزها لقاء الترجي الرياضي التونسي حامل اللقب، مع الزمالك المصري بطل الاتحاد الافريقي، بينما أوقعت القرعة الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 8 ألقاب في مواجهة مكررة مع فريق ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي.

وجاء الرجاء البيضاوي المغربي، في مواجهة صعبة ضد مازيمبي الكونغولي، فيما يصطدم جاره الوداد البيضاوي، بالنجم الساحلي التونسي.

وبعد سحب قرعة نصف النهائي، سيتواجه الفائز من مباراة الوداد البيضاوي المغربي أمام النجم الساحلي التونسي؛ في مواجهة الفائز من مواجهة الأهلي المصري مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

في حين، يلعب الفائز من مباراة الرجاء البيضاوي المغربي ومازيمبي الكونغولي، أمام المتأهل من مواجهة الزمالك المصري والترجي الرياضي التونسي.

الأناضول