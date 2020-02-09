اليمن – أعلنت القوات الحكومية اليمنية، امس السبت، عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمقاتلي جماعة “أنصار الله” الحوثية في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

ونقلت وكالة “سبأ” اليمنية التابعة للحكومة والتي تنشط في الرياض، عن قائد “لواء حرب 1” في الجيش اليمني، العميد محمد الغنيمي، أن “الدفاعات الأرضية للجيش الوطني تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين بعد رصدها من أجهزة الاستطلاع”.

وأوضح الغنيمي أن استهداف الطائرة المسيرة جرى “أثناء محاولتها مهاجمة مواقع تتمركز فيها قوات الجيش في مديرية الصفراء (شمال شرقي صعدة)”، مضيفا: “بعد تجميع أجزاء الطائرة تبين أنها صناعة إيرانية”.

ويمر اليمن منذ سبتمبر 2014 بنزاع مسلح مستمر بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا والموالية للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعوم منذ شهر مارس عام 2015 من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، وبين قوات الحوثيين المؤيدة من قبل إيران، التي تتهمها الرياض بالوقوف وراء الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على أراضي المملكة.

المصدر: سبأ + وكالات