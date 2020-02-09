بولندا – حطم السويدي، موندو دوبلانتيس، أمس السبت، الرقم العالمي للقفز بالزانة، عندما سجل 6.17 متر في محاولته الثانية، في لقاء تورون ببولندا، في الجولة العالمية لألعاب القوى داخل القاعات.

وكسر دوبلانتيس، المولود في أمريكا، رقم الفرنسي رينو لافيلني، البالغ 6.16 متر، الذي حققه في فبراير2014 في أوكرانيا.

وحطم البطل السويدي الرقم في قفزته السادسة في البطولة، بعدما فشل في عبور الارتفاع ذاته في دوسلدورف الألمانية، يوم الثلاثاء الماضي، عندما وقعت العارضة أثناء هبوطه.

وبعد إنجازه العالمي هذا، احتفل دوبلانتيس على أرضية الملعب، قبل أن يركض إلى المدرجات لاحتضان والدته، التي بدت متأثرة للغاية بإنجاز ابنها.

وعلق دوبلانتيس البالغ عمره 20 عاما على إنجازه قائلا: “هذا أمر أردت فعله منذ أن كنت في الثالثة من العمر. هذا عام مهم، لكنها طريقة جيدة لبدايته”.

ورغم أنه ولد في ولاية لويزيانا الأمريكية، فإن دوبلانتيس اختار تمثيل السويد مسقط رأس والدته.

المصدر: رويترز