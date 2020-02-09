السيسي يلتقي رئيس الوزراء الكندي في إثيوبيا

أديس أبابا – التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، بمقر إقامته في أديس أبابا، مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما على صعيد التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، بالإضافة إلى الصعيد الاقتصادي في ظل الجهود المصرية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما جرى التباحث حول عدد من الملفات ذات الصلة بالأوضاع الإقليمية وسبل التوصل لحلول سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، وسبل تعزيز التنسيق القائم بين البلدين في العديد من المحافل الدولية في إطار الاهتمام المشترك بتعزيز السلم والأمن الدوليين، ودعم أجندة التنمية بالقارة الإفريقية.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الكندي بما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع مصر، خاصة مع ما تمثله كركيزة محورية لاستقرار وأمن كل من الشرق الأوسط والبحر المتوسط وإفريقيا، فضلا عن تطلع كندا لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر لتطوير مظاهر التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات.

المصدر: RT