ليبيا – قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن البرلمان طرح شروطاً تتضمن ضرورة زيادة مقاعد أعضاء مجلس النواب باعتبار أن عدد البرلمان أكبر من عدد أعضاء مجلس الدولة الإستشاري.

المريمي وفي تصريح خاص لصحيفة “الإتحاد” اليوم الأحد أكد على أهمية اعتماد ما يتم الاتفاق عليه سياسيا في جنيف عبر البرلمان،موضحاً أن شروط مجلس النواب أحيلت للبعثة الأممية للبت فيها.

وأشار إلى أن البرلمان ينتظر رد الأمم المتحدة على الشروط الصادرة،لافتاً إلى أن تحديد غسان سلامة لموعد عقد المشاورات السياسية في جنيف لا يعني شيئا.

المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان إختتم تصريحه بالقول:”ننتظر رد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة غسان سلامة على شروط البرلمان”،مؤكداً أن مجلس النواب لم يعلن حتى اللحظة عن مشاركة في حوار جنيف من عدمه.