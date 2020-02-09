ليبيا – شارك رئيس مجلس الدولة الإستشاري القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وحزبها العدالة والبناء خالد المشري أمس السبت، في مؤتمر “برلمانيين لأجل القدس” المقام بالعاصمة الماليزية كوالالمبور .

وحضر المؤتمر رئيس البرلمان الماليزي “محمد بن يوسف”، ورئيس الوزراء الماليزي “مهاتير محمد”، ورئيس رابطة برلمانيون لأجل القدس “حميد الأحمر” وحوالي 320 شخصية برلمانية من مختلف دول العالم وفقًا لما أعلنه المكتب الإعلامي للمجلس.

وألقى المشري كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمة زعم فيها بأن ما سماها ” مساعي إجهاض الثورات العربية ” لها ارتباط مباشر بدعم الثورات للقضية الفلسطينية .

وقال المشري أن الثوابث الوطنية والانتماء العربي والإسلامي يحتّمون الدفاع عن القضية الفلسطينية وجعلها في أولويات العمل .

وختم قائلًا : ” علينا توجيه الأجيال القادمة لاكتساب العلم وامتلاك التكنولوجيا المتطورة والتنمية الاقتصادية والتطور في جميع المجالات ليكون لنا صوت قوي في العالم ” .