ليبيا – إعتبر رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير أنه لا توجد ثقة بما تقوم به البعثة الأممية لأنها تعمل على إعادة إنتاج مشاريع فاشلة بدليل الحرب الحالية والحديث عن وقف إطلاق النار مع المرتزقة السوريين و الإرهابيين بحسب قوله.

اليسير قال خلال مداخلة عبر السكايب لبرنامج “نبض الوطن” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس السبت تابعتها صحيفة المرصد إن سلامة والأمم المتحدة و مشاريعها الرنانة الموجودة على السطح واللقاءات والبيانات نهايتها كما حدث في الصخيرات اختراقها بالكامل.

وأكد على أن الشرط الوحيد ليكون هناك استقرار في الدولة هو الترتيبات الأمنية وجمع السلاح وفك المليشيات المسلحة، مضيفاً “أصبحنا الآن نتفاوض مع المليشيات بل حتى مع الإرهابيين و دولة أخرى اسمها تركيا، بعد أن ننفذ برنامج سلامة الجديد ما المرحلة المقبلة ؟ هل هناك اسوء من هذا؟”

ورأى أن البعثة الأممية تريد العودة بالمشهد الليبي إلى أسوأ من المربع الأول أي إتفاق الصخيرات، مشيراً إلى أن سلامة موظف في الأمم المتحدة والليبيين يعاملونه كأنه رئيس للبلاد.

كما استطرد حديثه:”كل البعثات تقوم بدروها وتعبئة الفراغ، الكونغرس في جهة و البعثة بجهة أخرى لا يعبرون ما يقوله السفير فكل هؤلاء يعرفون أن البرامج فاشلة لكن لا أحد يتجرأ و يخرج ليقول أنها فاشلة لأنها معادلة غير متساوية ومعقدة، لو كان المجتمع الدولي واضح ولديه الإرادة لتنفيذ القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن لما جعل أردوغان يأتي بالإرهابين لليبيا، لا يوجد حل إلا الحل العسكري واجتثاث الإرهابيين”.

وشدد على أن الإرهابيين لا زالوا في المحاور للآن والسلاح مازال يأتي لهم وكل يوم المليشيات الإرهابية الإجرامية تسلم منازل المواطنين وتبيعها للمجرمين بالإضافة لإعتداء “مليشيات الجويلي” ومن معه في غريان يعتدون على المدنيين.

وأضاف” التناقضات الدولية يفرضون علينا شيء وتناقضات غير واقعية من جهة نحارب الإرهاب و من جهة أخرى وقف إطلاق النار والإرهابيين باعترافهم يأتوا بهم من سويا، كيف تحارب الإرهاب و كل يوم تنجد الشباب، من الذي يحارب في سرت لجانب بادي؟ حشد مليشيات مصراته خرجت من طرابلس وجلبوا بالسوريين مكانهم ليذهبوا و يفتحوا جبهة أخرى بمصراته و يهجمون على سرت هذا واقع”.

اليسير نوّه إلى أن القوات المسلحة وقادتها واعيين لما يحدث وتقوم بواجبها، متمنياً من الشعب الليبي فهم الحقيقة وأن لا يتم تضليله لتجنب الوقوع في فخ مناورات المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

وأردف”قبل 4 أبريل الجماعات الإرهابية والمسلحة والمليشيات ومن يغطيها سياسياً إشتغلت على مسرحية أن هناك قوة ضاربة كبيرة موجودة في الغرب الليبي وكان القصد منها استقطاب أمريكا لتكون الحليف لقوات البنيان المرصوص المليشيات غرب ليبيا لضرب القوات المسلحة”.

وأشار إلى أن مؤتمر برلين وغيرها من المؤتمرات التي يدعو لها المبعوث الأممي عبارة عن إنقاذ للجماعات الإرهابية من السقوط في طرابلس ومجرد تمييع للوضع وخلط الأوراق لإستمراره لفرضة أمر واقع.

كما نوّه إلى ان ليبيا لن تتحرر إلا بعد فرض الشعب الليبي و قواته الأمر الواقع على المجتمع الدولي و هو تحرير طرابلس بالقوة بالإضافة لتحرير كل البلاد بما فيها مصراته لأنها ستكون معقل للإرهابين المجرمين و المليشيات المارقة.