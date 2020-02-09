ليبيا – قالت المحللة والباحثة الأمريكية المتخصصة في الأمن القومي وحقوق الإنسان إيرينا تسوكرمان إن القادة الدوليين أصبحوا يتنصلون من علاقتهم بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الفترة الأخيرة ولا أحد يعمل على لقائه أو طلب ذلك.

تسوكرمان وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم الأحد أشارت إلى أن التنسيق العسكري في سوريا وليبيا أصبح يشوبه بعض الأزمات وهو ما ظهر في إسقاط الجيش التركي طائرة عسكرية روسية في مناطق سيطرة أردوغان الأمر الذي أدى إلى وقف العلاقات لمدة ومن ثم وقف تدفق السياح الروس إلى إسطنبول وتحقيق خسائر كبيرة لها،ما جعل تركيا في النهاية ترضخ للاعتذار للجانب الروسي وتقديم تنازلات في التعاملات العسكرية على الأراضي السورية وهو ما يتكرر في الفترة الأخيرة داخل ليبيا مع إعلان تركيا التدخل العسكري بشكل مباشر.

وأضافت أن أردوغان ورط الدولة التركية في ما هو أصبح موصوما به ومن ثم يتضرر الاقتصاد التركي في السياق الأول بينما في النهاية يبقى أردوغان شخصا لديه مجموعة من العلاقات بالتأكيد لن تدوم بينما الأضرار الاقتصادية على الدولة التركية سيستمر الشعب نفسه في دفع ثمنها.

ووصفت المحللة الأمريكية سياسات أردوغان بـ”الرعناء”،مبينةً أن الرئيس التركي يضع طموحاته ورغباته في المقدمة في التعامل مع قضايا المنطقة بالإضافة إلى تحركاته التي تبقى جماعة الإخوان الإرهابية الركن الأساسي فيها لتنفيذها في المنطقة العربية مع علاقاتها الكبرى مع الجماعات الإرهابية في المنطقة سواء تنظيم داعش الإرهابي أو النصرة وغيرها من الجماعات الإرهابية التي تم حظرها في معظم الدول العربية والمنظمات الدولية والدول الكبرى.