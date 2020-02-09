بينها موقعة نارية في “ديربي الغضب”.. تعرف على مواعيد مباريات الأحد

بينها موقعة نارية في “ديربي الغضب”.. تعرف على مواعيد مباريات الأحد

انجلترا – تحفل الملاعب الأوروبية والعربية، اليوم الأحد، بمباريات عدة ومثيرة، خاصة في الدوري الإيطالي، الذي يشهد مواجهة نارية بين الجارين الغريمين، إنتر ميلان وميلان، في قمة المرحلة الـ23.

وفي ما يلي جدول مواعيد المباريات بتوقيت مكة المكرمة (غرينيتش 3+):

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي # وست هام يونايتد – الساعة 19:30

الدوري الإسباني

أوساسونا # ريال مدريد ـ الساعة 18:00

سيلتا فيغو # إشبيلية ـ الساعة 20:30

ريال بيتيس # برشلونة ـ الساعة 23:00

الدوري الإيطالي

نابولي # ليتشي ـ الساعة 17:00

بارما # لاتسيو ـ الساعة 20:00

إنتر ميلان # ميلان ـ الساعة 22:45

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ # لايبزيغ ـ الساعة 20:00

الدوري الفرنسي

ليون # باريس سان جيرمان ـ الساعة 23:00

ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

الرجاء المغربي # مولودية الجزائر (الساعة 22:00).

المصدر: RT