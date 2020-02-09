إذ تمكنت وحدات الجيش من السيطرة على بلدة العيس الاستراتيجية، وبذلك تكون أهمُ النقاط المؤدية للسيطرة الكاملة على الطريق الدولي “إف خمسة”، الرابط دمشق بحلب بيد القوات الحكومية.

فيما لم يتبق سوى عدة مواقع على بعد خمسة عشر كيلو مترا عن الطريق تحت سيطرة المسلحين.

وبحسب الإعلام السوري حوصرت تل العيس من خلال التقاء وحدات الجيش السوري من ريف حلب مع وحدات الجيش القادمة من ريف إدلب الجنوبي.

القوات حاصرت البلدة من 3 محاور مما أجبر المسلحين على الانسحاب.

وبهذا تكون قوات الجيش السوري، وفي تقدم سريع خلال أيام قليلة، استعادت أكثر من 42 منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي.

تقدم هو الأول من نوعه مقارنة بسنوات الحرب الماضية، التي كانت خلالها هذه المناطق تابعة لسيطرة المسلحين المدعومين من تركيا.

فيما لم تتمكن تركيا، على الرغم من نقاط مراقبتها والدعم الذي تقدمه لهؤلاء المسلحين، من تغيير نتائج المعادلة العسكرية على الأرض.