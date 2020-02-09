الولايات المتحدة – طالبت هيئة محلفين بولاية نيوجرسي الأميركية شركة “جونسون آند جونسون” دفع تعويضات تصل قيمتها إلى نحو 750 مليون دولار بعد أن تسببت بودرة الأطفال التي تنتجها بإصابات بالسرطان.

وأمرت هيئة المحلفين شركة منتجات العناية بالأطفال العملاقة “جونسون آند جونسون” بدفع هذا المبلغ لأربعة مدعين يزعمون أن مسحوق “بودرة الأطفال” الذي تنتجه الشركة للأطفال، تسبب في إصابتهم بالسرطان.

وقالت الشركة ومحام عن المدعين، إن المبلغ المقدر بنحو 750 ملبون دولار، سينخفض إلى حوالي 185 مليون دولار بسبب قوانين الولاية، حسبما ذكرت “رويترز“.

وكانت هيئة محلفين حملّت، خلال مرحلة سابقة من المحاكمة، الشركة الأميركية المسؤولية عن إصابة المدعين بالسرطان ومنحتهم 37.2 مليون دولار كتعويض.

ولكن بموجب قانون ولاية نيوجرسي، يتم تحديد التعويضات العقابية بواقع 5 أضعاف التعويضات عن الأضرار، وذلك وفقا لمحامي المدعين كريس بلاسيتللا.