الولايات المتحدة – تتمتع بعض الحيوانات بنسبة كبيرة من الذكاء والقدرة على التعلم والاستجابة للإشارات أو الكلمات أو تذكر الحلول التي تهتدي إليها، مما دفع بعض العلماء والباحثين إلى الحديث عن بلوغ ذكائها درجة منافسة البشر.

مجلة ريدرز دايجست الأميركية استعرضت في تقرير نشرته 12 حيوانا يمتاز بالذكاء والقدرات الفكرية اللافتة:

الغربان تعرف الفيزياء

لا تستطيع الغربان التعرف على الوجوه للتمييز بين الأنواع المفترسة وغير الضارة فقط بل تفهم أيضًا مبادئ الفيزياء، وتُعرف بتغييرها لأنماط الهجرة بأكملها لتجنب المزارع التي قُتلت فيها الغربان في الماضي، وتحفظ طرق جمع القمامة في المدن حتى تتمكن من العثور على فضلات الطعام.

الخنازير تستعمل المرايا

أورد التقرير أن الخنازير تفهم العواطف وتتعاطف وتحل المتاهات وتتعلم اللغات الرمزية البسيطة، وربما تكون من الأصدقاء المقربين تماما مثل الكلاب. وتعلمت خنازير لم يتجاوز سنها ستة أسابيع مفهوم انعكاس المرايا في تجربة أجريت عليها لتحديد الطريق الذي يؤدي إلى وعاء خفيّ من الطعام باستخدام هذه الأدوات، في غضون ساعات قليلة يحتاج أطفال البشر فيها إلى عدة أشهر لفهمه. الأخطبوط يتقن فن الفرار

لطالما أثبت الأخطبوط مواهب فتح أغطية الأواني وإدخال جسمه الضخم عبر ثقوب صغيرة وتسلق أحواض السمك العميقة للفرار. وكان الأخطبوط الألماني الملقب “أوتو” معروفًا برمي الحجارة على الزجاج، ورش المياه على المصابيح العلوية لتعطيل الأضواء الساطعة المزعجة في أكثر من مناسبة.

السناجب

أظهرت دراسة أجرتها جامعة برنستون أن السناجب الرمادية قادرة على تذكر أماكن دفن الآلاف من المكسرات، وأنها تستخدم الحيل لخداع من يستولون على الجوز.

الدلافين تغش

غالبًا ما يُشار إلى الدلافين على أنها ثاني أذكى الحيوانات على وجه الأرض نظرا لارتفاع حجم دماغها مقارنة بجسمها، وقدرتها على إظهار المشاعر وتقليدها المثير للإعجاب للقردة الغبية.

وتشير نتائج توصل إليها معهد دراسات الثدييات البحرية بولاية ميسيسيبي إلى أن الدلافين قد تمثل أيضًا ثاني أكثر الحيوانات المخادعة على وجه الأرض.

رقص النحل

طوَّر النحل تقنية “ذكاء السرب” وتجتمع خمسون ألف نحلة عاملة في مستعمرة واحدة لاتخاذ قرارات “ديمقراطية” وعندما تزدحم الخلية في فصل الربيع تنشر المستعمرات الكشافة للبحث عن منزل جديد، وإذا لم يوافق أي من الكشافة على المكان الجديد فإنها تناقش القضية عن طريق الرقص.

ويؤدي كل كشاف “رقصة تذبذب” أمام نحلات الكشافة الأخرى في محاولة لإقناعها بميزة الموقع، وإذا كانت الرقصة مثيرة للحماس فهذا يعني أن الكشافة وجدوا المكان المناسب، ثم تحلق بقية النحلات إلى المكان الذي تفضله وتنضم إلى الرقص.

الفيلة تتذكر جيدا

تتمتع الفيلة بذاكرة مذهلة ولا تنسى أصدقاءها، ووصل عام 1999 فيل يدعى شيرلي إلى محميات الفيلة بولاية تينيسي والتقى على الفور بفيلة تدعى جيني وقدما عرضا مرحا، وبقيت جيني تتذكر شيرلي منذ أدائهما في السيرك معًا قبل 22 عامًا.

الدجاج يميز بين الأشكال

يمكن للدجاج التمييز بين بعض الأشكال والألوان ووفقًا لمؤلفة كتاب “كيف يتحدث الدجاج ودليل الطفل للحفاظ على الدجاج” لميليسا كوجي، وبإمكان الدجاج التمييز بين الدائرة والمربع والمثلث والمستطيل بغض النظر عن كيفية ترتيب الأشكال.

الببغاء يحل الألغاز

يمكن للببغاوات حل الألغاز القائمة على التفكير المنطقي، إلى جانب القدرة على محاكاة البشر. ووفقًا لموقع “لايف ساينس” فإن ذكاء هذه الببغاوات يقارب ذكاء طفل في الثالثة من عمره، ويمكنها العثور على مكان المكافأة الغذائية دون أي إشارات أو تلميحات، وتعد هذه القدرة جبارة ولم يسبق لها مثيل.

وأفاد كريستيان شلوجل الباحث في جامعة فيينا بأن الببغاء الرمادي الأفريقي لديه القدرة على فهم بعض العلاقة السببية بين الأشياء، وهو بارع في توظيف هذه القدرة.

الشمبانزي تتعلم الكلمات

يعتمد ذكاء قرود الشمبانزي إلى حد كبير على جيناتها، ووفقا لناشيونال جيوغرافيك “يمكن لقرود الشمبانزي تعلم الكلمات واللعب بالأشياء، ويبدو أنها تحزن لموت أصدقائها”.

وتمتلك قرود الشمبانزي طريقتها الخاصة لجعل الحياة أسهل قليلا، ويقول خبير الصحة والعافية كاليب باك “من المعروف أن قرود الشمبانزي تصنع وتستخدم الأدوات للقيام بمهام بسيطة مثل فتح الفواكه والمكسرات”.

الكلاب تمتلك عواطف

تمتلك الكلاب عواطف، وبإمكانها التعرف على صاحبها والإحساس بمشاعر الغير، ووفقًا لموقع “لايف ساينس” تمتلك الكلاب نسبة ذكاء تعادل نسبة ذكاء طفل بشري في سن الثانية.

ووفقا لما ورد في تقرير موقع “لايف ساينس” يستند هذا الاكتشاف إلى اختبار تطوير اللغة الذي كشف أن الكلاب العادية قادرة على تعلم 165 كلمة (مثل طفل يبلغ من العمر سنتين) بما في ذلك الإشارات والإيماءات.

وكالات