روسيا – أفاد مدير شركة “أفيا بورت” الروسية أوليغ بانتيلييف، بأن حالات مماثلة للغارة الجوية الإسرائيلية الأخيرة والتصدي لها من قبل الدفاعات الجوية السورية تشكل تهديدا حقيقيا للطيران المدني.

وقال بانتيلييف لوكالة “سبوتنيك”: “عندما تعمل الدفاعات الجوية في ظروف صعبة وتصيب أهدافا مدنية، هو أمر معروف جيدا لنا​​​.. مثل هذه الهجمات (الإسرائيلية) تخلق تهديدات حقيقية للطيران المدني”.

هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أفادت، يوم الجمعة، بأن طائرة ركاب من طراز “إير باص – 320” تقل 172 راكبا كادت تتعرض لنيران أنظمة الدفاع الجوي السورية أثناء تصديها للغارات الإسرائيلية بالقرب من دمشق، مشيرة إلى أنه تم توجيه الطائرة إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في الساحل السوري.

وأضافت وزارة الدفاع، أن إسرائيل تتخذ من الطائرات المدنية درعا خلال عملياتها العسكرية في سوريا لإعاقة عمل منظومة الدفاع الجوي السورية.

المصدر: سبوتنيك