سوريا – أعلنت وزارة النقل السورية عن خط بحري ثابت ومنتظم بين سوريا والمرافئ الروسية، ومرافئ شبه جزيرة القرم.

وذكرت النقل السورية، عبر حسابها على تطبيق تليغرام اليوم الأحد، أن “ثلاث سفن حمضيات ستصل إلى روسيا شهريا في خط بحري ثابت ومنتظم بين سوريا والمرافئ الروسية، ومرافئ شبه جزيرة القرم”.

وقالت الوزارة إن “الباخرة الأولى سعتها 58 برادا، وبحمولة إجمالية للباخرة ستتجاوز 1500 طن لكل شحنة، وبمدة الشحن 6 أيام”.

وبحسب النقل السوربة “تم خلال شهرين تصدير21 ألف طن حمضيات فقط إلى دول الجوار عبر معبر البوكمال الذي لم يتوقف عن العمل، كذلك معبر نصيب.

كان محافظ طرطوس، صفوان أبو سعد أعلن، أواخر العام الماضي، أن رحلات الخط الملاحي التجاري السياحي البحري بين مينائي طرطوس السوري وسيفاستوبول الروسي ستنطلق في أوائل عام 2020.