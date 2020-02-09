ليبيا – التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاحد مع أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة وذلك بمقر إقامة سيادته بأديس أبابا.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح وفقاً للمكتب الإعلامي التابع له بأن اللقاء شهد التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية خاصة الأوضاع فى كل من ليبيا وسوريا وعملية السلام في الشرق الاوسط.

وأكد السيسي أهمية العمل على تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن قمة مؤتمر برلين وتفادي أية صعوبات أو تحديات في هذا الصدد، مشدداً على دعم جهود الأمم المتحدة ذات الصلة.