إسبانيا – بلغ ريال سوسيداد، الخميس، الدور نصف نهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم بعد فوزه الكبير على مضيفه ريال مدريد بأربعة أهداف لثلاثة في لقاء الدور ربع النهائي للبطولة.

وفي شوط المباراة الأول، نجح النرويجي مارتن أوديجارد لاعب ريال مدريد والمُعار لصفوف ريال سوسيداد، في تسجيل أول أهداف فريقه عند الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 54 من الشوط الثاني، عزز ألكسندر إيساك تقدم ريال سوسيداد بهدف عالمي بركلة خلفية مزدوجة سكنت شباك الحارس الفرنسي أريولا، قبل أن يعود اللاعب نفسه بعد دقيقتين ويُحرز الهدف الثالث.

وتمكن البرازيلي مارسيلو من تقليص الفارق لريال مدريد في الدقيقة 59، لكن مايكل مورينيو أعاد الأمور إلى نصابها بتسجيله هدفًا رابعًا للضيوف عند الدقيقة 69.

وهاجم ريال مدريد بكل خطوطه من أجل تقليص النتيجة، وسجل فينيسيوس هدف ثاني لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف في الدقيقة 79، ليعود الشاب البرازيلي بعد دقيقتين بتمريرة رائعة سجل من خلالها البديل رودريجو جوس الهدف الثاني للريال مدريد.

وكان ريال مدريد قريبًا من ريمونتادا تاريخية بعد أن سجل ناتشو الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 93، لكن الوقت لم يكن في صالح أصحاب الأرض لتنتهي المباراة بتأهل ريال سوسيداد.

وكان الفريق الملكي قد صعد إلى ربع النهائي عقب أن تغلب على ريال سرقسطة في ثمن النهائي بنتيجة عريضة برباعية نظيفة، فيما جاء تأهل ريال سوسيداد بعد أن نجح في تجاوز عقبة أوساسونا بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي لُعبت على ملعب أنويتا.

الأناضول