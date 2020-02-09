ليبيا – داهمت تحريات الشرطة العسكرية في بنغازي إحدى المزارع بالمدينة حيث تم العثور على حاوية بها كمية كبيرة من الأسلحة المختلفة.

وقال آمر مكتب التحري والقبض بالشرطة العسكرية بنغازي نقيب حميد العجل – في تصريح لموقع أخبار ليبيا 24 ”إن معلومات وردت حول هذه المزرعة مما دعى لتحرك أعضاء المكتب إليها”.

وأضاف ”أن أعضاء المكتب قاموا بضبط مجموعة من الذخائر والصواريخ إضافة إلى قذائف دبابات وأسلحة ثقيلة، حيث قاموا بالقبض على صاحب المزرعة وتقديمه للجهات المختصة”.

يشار إلى أن مدينة بنغازي تشهد إنتشارًا أمنيًا مكثفاً وفق الخطة الأمنية الموضوعة بين الداخلية والقوات المسلحة لمنع الخروقات وإحباط أي مخططات لزعزعة الأمن من طرف الجماعات الإرهابية .

المرصد – متابعات