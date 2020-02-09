عباس يلتقي وزير الخارجية المغربي في عمان ويستلم رسالة من الملك

عباس يلتقي وزير الخارجية المغربي في عمان ويستلم رسالة من الملك

عمان – استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمان، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الذي سلمه رسالة من الملك محمد السادس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن رسالة الملك المغربي تتعلق بآخر التطورات والمستجدات، والتأكيد على موقف المملكة المغربية الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

هذا واحتضنت العاصمة الأردنية عمان أمس الأحد، اجتماعا طارئا للاتحاد البرلماني العربي، لمناقشة “صفقة القرن”.

وأكد البيان الختامي للاتحاد البرلماني العربي، أن “صفقة القرن” اتفاق من طرف واحد ولا تمثل خطوة باتجاه السلام العادل، وأعلن رفضه لأي تسوية للصراع، لا يقبل بها الفلسطينيون.

المصدر: وكالات