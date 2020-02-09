ليبيا – أكد رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق المستشار مصطفى عبد الجليل أن الجيش الوطني يحاول الوصول إلى طرابلس الواقعة تحت سيطرة الخارجين عن القانون الذين فرضوا سطوتهم على كل شيء بالعاصمة وما جاورها.

عبد الجليل وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أمس السبت قال :” اليوم ورغم كل الظروف التي سببها أولئك المؤدلجين، الذين أصبحت موالاتهم لأحزابهم أولى من المواطن فإن ليبيا ستتعافى وستشهد ازدهاراً غير مسبوق وستنتهي هذه الموجة من التدافع على المصالح الليبية من دول الجوار والإقليم وحوض البحر”.

ودافع عبد الجليل الذي وجهت له تهمة إساءة استخدام السلطة وتفتيت الوحدة الوطنية عن المجلس الانتقالي الذي ترأسه، قائلاً :” المجلس تصدر المشهد وأدى مهمته في ظروف صعبة وتمكن من تسليم السلطة لمن تم انتخابهم من الشعب في أول انتخابات منذ عام 1964 وطيلة ثمانية عشر شهراً لم يتقاضى أعضاء المجلس أي مرتبات ولا مزايا عينية، وكان حسن الظن في من حضر من الخارج من المعارضين وارداً “.

رئيس المجلس الإنتقالي اختتم قائلا :” في تلك الأثناء كشفت التيارات المتطرفة عن نواياها وبدأت حملة اغتيالات طالت رجال الجيش بداية من اللواء عبد الفتاح يونس أحد قادة حركة الضباط الوحدويين الأحرار عام 1969 وشارك مع القذافي في ثورة الفاتح من سبتمبر مروراً بأكثر من 50 ضابطاً ثم رجال القضاء حيث اغتيل النائب العام وأكثر من ستة مستشارين وأكثر من 10 إعلاميين وإعلاميات ومن هنا تحرك الجيش لرد كرامة الليبيين”.