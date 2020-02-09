روسيا – أعلنت خبيرة زراعة وخبيرة في الشاي والقهوة إليزافيتا تيخونوفا في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” إن القهوة صالحة للشرب، ولا يوجد أي ضرر فيها.

في الوقت نفسه، يمكن أن يؤثر المحتوى العالي من الكافيين على نمو الجسم، لأن نشاط العديد من العمليات يزداد. وأشارت إلى أن الأطفال يجب عليهم عدم شرب القهوة.

ووفقا لها، يمكن الحصول على طاقة إضافية من القهوة إذا تم تناولها مع الحليب والسكر، والكافيين ينشط عمل الجسم.

وقالت تيخونوفا: “القهوة لها تأثير أقوى على الجسم من الشاي. إذا كان الشاي يؤثر في غضون ثماني ساعات، القهوة تؤثر في غضون ساعتين، وبشكل أقوى بكثير. لذلك، من الأفضل للأطفال عدم شرب القهوة الحقيقية. ثمانية غرامات، تكفي لتنشط الجسم كثيرًا، ويبدأ القلب، والدماغ لمدة ساعتين بالعمل المكثف، والكافيين جيد للجسم الشاب، ولكن خلال الفترة التي يتشكل فيها الجسم، من الأفضل تجنب ذلك، لأن هذا يمكن أن يؤثر في المستقبل. ونحن لا نحصل على سعرات حرارية من تناول القهوة، فقط على الكافيين، أي يتم تنشيط الجسم، ولا نحصل على طاقة إضافية”.

عند تحميص القهوة، تحتفظ حبوب البن بالعناصر الغذائية وفيتامينات ب التي تساعد على امتصاص فيتامين سي.

وكالات