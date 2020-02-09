ليبيا – ثمن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري حرص بعثة الأمم المتحدة على انطلاق الحوار السياسي في موعده المقرر.

العقوري وفي تصريح نشره المكتب الإعلامي لمجلس النواب لفت إلى أن طبيعة العملية الديمقراطية تتطلب وقتا كافيا وأن مجلس النواب الذي يحرص على اتخاذ قرارته بشكل ديمقراطي والتشاور مع جميع أعضاءه كان عليه أن يناقش عدة مقترحات لكيفية اختيار اللجنة التي ستمثله في الحوار السياسي وهو أمر طبيعي ويحدث في جميع برلمانات العالم.

وأوضح أن ذلك ينبع أيضا من التزام مجلس النواب تجاه الشعب الليبي وحرصه على المشاركة بفعالية وعدم تكرار أخطاء الماضي وكذلك حرص البرلمان على تضحيات الشعب وأبناء القوات المسلحة التي بفضلهم جميعا تم استعادة الأمن والاستقرار في أجزاء كبيرة من ليبيا.

وأعرب العقوري عن أسفه لان مجموعة النواب المتواجدة في مدينة طرابلس قررت مقاطعة البرلمان بمقره الدستوري بمدينة بنغازي وهو ما ألحق ضررا بالغا بالعملية الديمقراطية،مشدداَ على أن تلك المجموعة لا يمكن اعتبارها مجلسا أخر لان ذلك مساس خطير بوحدة مجلس النواب الذي يمثل رمزا سياسيا لوحدة البلاد.

وأكد العقوري أهمية انطلاق الحوار الاقتصادي وحرص مجلس النواب على متابعته من أجل الوصول لآليات تضمن عدالة توزيع ثروات البلاد بعدالة بين جميع مناطقها وشفافية إنفـاقها وهي أحد أبرز أسباب الحراك الشعبي الذي قام مؤخرا بإقفال موانئ وحقول النفط.

رئيس لجنة الخارجية النيابية إختتم بالقول:”بأن المجلس يقدر مجهودات البعثة وهو حريص على دعم عملها وانجاح توصيات مؤتمر برلين إلا أن طبيعة عمل المجلس النيابية و التشريعية تتطلب وقتا للأداء بالمهام الملقاة على كاهله”.