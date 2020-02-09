تونس – علقت الفنان التونسية لطيفة على الانتقادات التي وجهت لأغنيتها الجديدة “في الأحلام”، والتي طرحتها مؤخرًا.

الفنانة التونسية قالت إنه من الجيد أن نتناول القضايا الواقعية في الأعمال الفنية، مؤكدة أن الخيانة تتكرر كثيرًا في عصرنا هذا.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج MBC Trending ، أن من ينتقد أغنيتها يشعر بالخوف بالتأكيد، حيث قالت: “كل واحد واثق من نفسه ميخافش من غنوة زي دي”.

وكشفت أنها أصرت على تصوير هذه الأغنية بالتحديد، لأن كلماتها تعبر عما يحدث في الواقع، إذ تتعرض الكثير من النساء للخيانة من قِبل أزواجهن.

وكانت الفنانة التونسية لطيفة قد ططرحت مؤخرا فيديو كليب أغنية “فى الأحلام”، وهو أحدث كليباتها الفنية من ألبوم “أقوى واحدة”، وتقول كلمات الأغنية “بتبص لدي ولدى وتشات قبل ما بتنام وكمان تليفونك لية واخده معاك في الحمام لو فاكر إنى غبية المستخبى أهو بأن أهدى شوَية على نفسك لتشوف منى جنان”، وهى من كلمات وألحان إسلام صبرى وقد حققت الأغنية فى ساعات قليلة أكثر من 11 ألف مشاهدة.

النجمة التونسية كانت قد غردت عبرحسابها معلنة عن موعد طرح الأغنية على تويتر، حيث قالت :”استنوا كليب لطيفة في الأحلام السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة على قناة لطيفة الرسمية على اليوتيوب”.

وكالات