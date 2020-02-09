انجلترا – تلقى نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول لكرة القدم، محمد صلاح خبرا سارا صباح اليوم السبت، بعد أن رزق “الفرعون” بمولودته الثانية كيان في أحد المستشفيات بإنجلترا.

وكشفت مصادر مقربة من أسرة اللاعب، أن صلاح منح مولودته الثانية اسم كيان، وأن أسرة اللاعب تتواجد حاليا في إنجلترا من أجل الاطمئنان على صحة زوجته ماجي.

يذكر أن محمد صلاح رزق بابنته الأولى مكة في عام 2014 وأتمت عامها الخامس في أكتوبر الماضي.

ولم ينشر محمد صلاح، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أي صور لمولودته الجديدة حتى الآن.

المصدر: وكالات