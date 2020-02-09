فرنسا – فاز جايل مونفيس، المصنف الأول على الصربي، فيليب كراينوفيتش، 7-6 و6-2، اليوم السبت، ليتأهل لمواجهة فاسيك بوسبيسيل، في نهائي بطولة مونبلييه للتنس في فرنسا.

ونجح مونفيس، الفائز باللقب في 2010 و2014، في تسديد 12 ضربة إرسال ساحقة ليبلغ المباراة النهائية للمسابقة للمرة الرابعة، بحسب وكالة رويترز.

وقال مونفيس البالغ عمره 33 عاما: “حققت فوزا رائعا اليوم وكنت قويا، أدى فيليب مباراة رائعة في المجموعة الأولى، ثم أجريت تغييرا في أسلوبي بعض الشيء حتى ألعب بقوة أكبر وسارت الأمور معي”.

وأضاف: “شعرت بالرضا عن أدائي، حتى الآن فإنه أسبوع رائع، أتمنى أن يبقى الأمر كذلك غدا”.

وسيحاول الكندي بوسبيسيل أن يصبح ثالث لاعب غير فرنسي يتوج باللقب في 10 نسخ من البطولة، بعدما فاز على ديفيد جوفين المصنف الثاني 6-3 و1-6 و7-5 في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي.

لكن اللاعب البالغ عمره 29 عاما، سيخوض اختبارا صعبا لحصد لقبه الأول في منافسات الفردي، في ظل أنه خسر كل مواجهاته الخمس السابقة أمام مونفيس.