ليبيا – باشرت السلطات الايطالية في ميلانو البحث على اثنين من جرحى الجماعات المسلحة التابعة للوفاق بعد تورطهم في شجار وعملية طعن خلال رحلة علاجهم على نفقة الدولة الليبية هناك .

وقالت صحيفة أڤينيري الايطالية بوقت متأخر من مساء السبت في نقال ترجمته وتابعته صحيفة المرصد أن المدعي العام في ميلانو باشر عمليات البحث منذ علمه باختفاء مواطنين ليبيين يتهمان بقيامهما بطعن مواطن ثالث بسكين في فندق بالقرب من مستشفى سان رافاييل .

وأضافت الصحيفة أن الثلاثة نقلوا قبل فترة طويلة إلى المستشفى على أساس اتفاق بين سفارة روما ومجموعة سان دوناتو للعلاج وهم من جرحى الحرب العاملين تحت حكومة الوفاق .

وأشار التقرير إلى أن السلطات القنصلية الليبية في ميلانو تدعي أنها رحّلت الاثنين إلى ليبيا وهما حسن إيراهيم ومحمد عليوة بعد هجومهم بسكين على جريح ثالث يدعى محمد عبد الحفيظ وهو ما يتعارض مع قانون إيطاليا الجنائي . ونقلت الصحيفة عن المحققون ترجيهم أن القنصلية الليبية قد تكون أرادت حماية معلومات حساسة عن طريق اخفاء اثنين من أبطال الجريمة كما أن التحقيقات تشمل أيضًا مدى مشروعية وملائمة إتفاقات نقل جرحى الوفاق إلى إيطاليا مع القوانين الإيطالية . كما استمع المحققون إلى القنصل الليبي في ميلانو والموظفين الصحيين ، فضلاً عن الطبيب الليبي المسؤول عن الجرحى الليبيين ، فضلاً عن ضباط الشرطة الذين تدخلوا بعد وصول الجريح الليبي الذي تعرض للطعن إلى غرفة الطوارئ في مستشفى ” سان رافاييل” بميلانو . تضيف الصحيفة : ” يبدو من التحقيقات الأولى أنه بعد الإبلاغ عن الحادث ، تم نقل الجرحى من قبل موظفين دبلوماسيين من سفارة طرابلس ، برفقة سيارة إلى روما ومن هناك في رحلة إلى الخارج. ومع ذلك ، كان الاثنان سيظلان متاحين للمحققين الإيطاليين الذين اكتشفوا ، عند التحقيق في الواقعة ، وجود العشرات من المقاتلين الليبيين الذين وصلوا إلى ميلانو في الأشهر الأخيرة ” . كما نوّهت ” أڤينيري ” إلى أن المدعي العام في ميلانو يريد توضيح من السلطات الإيطالية التي أعطت الضوء الأخضر لاتفاقية العلاج وكيف تتم مراقبة تدفق الليبيين الذين أحضروا إلى إيطاليا بتأشيرة دخول نظامية . وختمت الصحيفة في هذا الصدد بالقول : ” أن من بين الجرحى أعضاء في بعض من أكثر الميليشيات شهرة ، بما في ذلك أولئك الذين تتهمهم الأمم المتحدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وإساءة معاملة المهاجرين وجرائم مختلفة ويجب أن تأتي التوضيحات من وزارة الخارجية الإيطالية والسفارة الإيطالية في طرابلس “. المصدر – إيڤينيري الترجمة : المرصد – خاص