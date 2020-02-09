ونشر نجم نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي، سلسلة من الفيديوهات التي اعتبرت “مسيئة” للآسيويين، على حسابه بتطبيق سنابشات، خلال وجوده بمطار هيثرو الدولي في لندن.

وأظهر أحد الفيديوهات آلي وهو يبدو متخوفا من أحد الآسيويين في المطار، مرتديا قناعا للوجه، معلقا بعبارة “إنها الكورونا”.

ونشر في فيدو آخر صورة لقنينة غسول معقم لليد، وعلق عليه مازحا: “على الفيروس أن يكون سريعا جدا كي يصيبني” .

وهاجم عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي اللاعب الإنجليزي، بسبب فيديوهاته التي “لم تحترم مشاعر” المصابين والمتأثرين بالفيروس، والتي اتسمت بالعنصرية تجاه الآسيويين.

وكتب أحدهم: “من غير اللائق أبدا أن تقوم بتصوير هذا الرجل وتبدأ بالمزاح حول فيروس كورونا”، بينما كتب آخر: “هناك أناس يموتون حول العالم بسبب هذا الوباء. هذه العنصرية غير مقبولة”.

وسارع آلي بالاعتذار عن الفيديو، قائلا في بيان: “أنا نادم عن نشري الفيديو على سنابشات، ولقد مسحته فورا عندما أدركت أنه قد يسبب الإساءة”.

وأضاف: “لم تكن هذه نيتي أبدا. لكل من شعر بالإهانة.. أنا أقدم أخلص الاعتذار”.

وتواصل حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد الارتفاع، في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم جاهدة للحد من تداعيات المرض الخطير.

وارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 811 اليوم الأحد، متجاوزة عدد وفيات فيروس سارس بين عامي 2002-2003، لكن تم الإبلاغ عن عدد أقل من الحالات الجديدة في إشارة إلى أن التفشي قد يتباطأ مع تكثيف دول أخرى جهودها لدرء الوباء.