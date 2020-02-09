وجاء ذلك في سياق إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الأخير من عام 2019، يوم الخميس الماضي، بصافي خسارة 1.1 مليار دولار، حسبما ذكر موقع “ذي فيرج”.

وكانت خسارة الشركة في الربع الثالت مساوية تقريباً لخسارتها الأخيرة بمبلغ 1.2 مليار دولار ليكون مجموع خسارة العام الماضي 8.5 مليار دولار عند إضافة نتائج الخسارة الربع المالي الثاني التي كانت 5.2 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أن 243 مليون دولار من صافي خسارتها في ربعها الأخير كانت مبنية على نفقات التعويض القائمة على الأسهم، في الوقت الذي كانت فيه إيراداتها خلال الثلاثة شهور الأخيرة من العام المالي 4.1 مليار دولار.

بينما كان مجموع ما جنته الشركة من العملاء قبل دفع أي رسوم مترتبة بما فيه نسبة السائقين على الرحلات هو 18.1 مليار دولار بنمو سنوي وصل 28%.

يذكر أن شركتي هيونداي وأوبر، أعلنتا في وقت سابق، عن شراكتهما لتطوير أول تاكسي طائرة “PAV”، وذلك في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية المقام في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت هيونداي مواصفات المركبة الاستثنائية، كإمكانية الإقلاع والهبوط العامودي، بنظام دفع كهربائي بثمانية محركات، تمكنها من الطيران بسرعة 290كم\ساعة، وبارتفاع يتراوح بين 300 و600 متر، لمسافة تصل إلى 96 كيلومترا.

وقالت هيونداي إن التاكسي مزودة بأربعة مقاعد للركاب، بدون مقعد للسائق، فالطائرة مزودة بأجهزة الملاحة اللازمة لتجعلها ذاتية القيادة، بحسب ما ذكر موقع “عرب أوتو”.