ليبيا – قال العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق خالد الأسطى إن زيارة عدد من النواب المجتمعون في طرابلس إلى واشنطن تحديداً مقر وزارة الخارجية الامريكية تمت لعقد مباحثات مع المسؤولين هناك حول الوضع الإنساني و “الانتهاكات” الموثقة بالإضافة لملف إغلاق الحقول النفطية.

الأسطى أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه من خلال المباحثات مع الإدارة المتخصصة في الملف الليبي تبيّن أنهم على تواصل مع البعثة وهناك مباحثات سابقة ما بين حكومة الوفاق والإدارة الامريكية في مسارات إقتصادية وأمنية و سياسية.

وتابع مضيفاً:” استقبلوا كل المعلومات التي أبديناها لهم ووضحوا أنه فيما يخص ملف النفط أنهم على تواصل يومي كونه المصدر الوحيد للدخل في ليبيا وأن هناك ضغط مستمر من أجل استئناف التصدير، بالنسبة للشق العسكري أكدوا انه لا حل عسكري في ليبيا مع دعمهم لوقف إطلاق النار ولمسار برلين، هناك مشاكل لتمرير قرار داخل مجلس الأمن من جانب روسيا والصين وجنوب افريقيا وأعتقد أنه في طريقة للحلحلة”.

وأكد على أن الوضع الإنساني كان له حيز كبير خلال الزيارة بالإضافة لتقديم التقارير وتوثيق الانتهاكات سواء في طرابلس وغيرها من المدن بالإضافة لتسليم تقارير حول إستهداف مطارات وإغلاق أماكن حيوية إلى جانب التأثير غير المباشر بالنسبة لإغلاق النفط وما ترتب على ذلك من أزمات متوقعه في الوقود وغاز الطهي حسب قوله.

كما كشف عن عزمهم إجراء زيارة إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة ولقاء مساعد الأمين العام وبعض أعضاء مجلس الأمن من الدول الافريقية لمناقشة ذات المواضيع والعملية السياسية ومسارات الحوار التي تقودها الأمم المتحدة.

ولفت الأسطى إلى أنهم يحاولون جعل خطواتهم عملية ومنطقية تؤدي بالفعل للتخفيف عن المواطنين ولحلول واقعية.