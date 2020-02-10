ليبيا – علق صلاح البكوش المستشار السابق بالحوار ونائب رئيس حزب “الإتحاد من أجل الوطن” بزعامة عبدالرحمن السويحلي على التحرك الأفريقي الأخير معتبراً أنه من المهم معرفة من هو الإتحاد الافريقي ليتمكن الجميع من الحكم على ما يمكن القيام به.

البكوش أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن الإتحاد الأفريقي هو المنظمة التي أوقعت العقوبات على مصر بعد ما وصفه بـ” إنقلاب السيسي على السلطة المنتخبة” والعقوبات وتعليق عضوية مصر بسبب “الإنقلاب” ثم بعد 6 سنوات تم إنتخابه رئيس لها وعلى هذا الأساس يتم توقع ما سيصدر عن هذه المنظمة حسب زعمه.

وأكد على أن القدرة الأفريقية على التأثير في الدول المتدخلة بليبيا شبه معدومة والإتحاد الإفريقي ليس له أي إمكانيات الآن، مضيفاً :” أن المغرب تغرد من جهة عن الاتفاق السياسي والجزائر لا تريد للمغرب أي نجاح لذلك تعارض الاتفاق السياسي ومصر تدعم فريق بالصراع في ليبيا بحسب التقارير مجلس الأمن، ومؤتمر برلين لم يخرج بأي شيء مما كان متوقع له كوقف التدخلات الإجنبية”.

وبشأن دور الجزائر السياسي بعد زيارة وفد جزائري للرجمة قال إن دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لمؤتمر ليبي للقبائل الليبية لحل المشكلة الحالية يدل على مدى جهل تبون بالقضية الليبية، مؤكداً على أن تونس والجزائر ما زالا يتلمسان خطواتهم في القضية الليبية.

كما إعتبر أنه لن يكون هناك حل سياسي مالم تتوفر شروط معينة تتمثل بهزيمة عسكرية ساحقة لـ”حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) لإقناعة بعدم وجود حل عسكري وإجبارة للوجود على طاولة المفاوضات بحسب قوله والشرط الآخر هو فرض عقوبات من قبل المجتمع الدولي على الدول التي تتدخل في ليبيا وعلى القائد العام للجيش ورئيس مجلس النواب لعرقلته الاتفاق السياسي حسب زعمه.

وتطرق خلال حديثه إلى إجتماعات اللجنة العسكرية”5+5″ واصفاً إياه بأنها ” فاشلة” تماماً بدليل ما يقوم بع المبعوث الأممي غسان سلامة من لملمة بعض الليبيين، مشيراً إلى أنه :” كيف يتم مناقشة الاقتصاد الليبي في دولة تستخدم مقدراتها العسكرية لتدمير البنية التحتية الليبية” في اشارة منه لجمهورية مصر العربية حسب زعمه.

ولفت إلى أنه للجلوس على طاولة المفاوضات يجب توفر عنصر أساسي وهو اقتناع كل طرف بأنه ليس هناك بديل أفضل من المفاوضات، معتبراً أن “حفتر” لن يقتنع بالتفاوض إلا من خلال إرادة دولية أو من جانب حكومة الوفاق في الميدان بحسب قوله.

واختتم حديثه قائلاً :” روسيا لن تسمح بوجود قوات عسكرية دولية وقال لافروف خلال مناقشات مجلس الأمن لن يتم الموافقة على أي قوات دولية والتي لا تأتي إلا بتوافق أطراف الصراع لأنها لا تريد أن تكون في موقف بين طرفين كلاهما لا يتفق على وجودها أو أحد الأطراف لا يتفق بوجودها ويتعرض بذلك لإطلاق نار عليها وقتلها، نحن بعيدين كل البعد عن أي قوات دولية لكننا أمام تحرك من الإتحاد الأوروبي بخصوص حظر السلاح”.