ليبيا – صرح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الليبي المنعقد في القاهرة يثير مخاوف الدول الراعية لتنظيم الإخوان وعلى رأسها بريطانيا وتركيا وقطر خوفاً من ضياع هيمنتهم ونفوذهم على مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والغاز فضلاً عن كبح جماحهم في تسيير إدارة الاستثمارات الخارجية الليبية.

الجروشي وفي تصريح نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب أوضح أن أي إصلاح للاقتصاد الليبي لابد ان يرتكز على قواعد أولها تغيير رؤساء مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الاستثمارات الخارجية ومن ثم نقل مكان هذه المؤسسات الثلاثة خارج نطاق سيطرة مليشيات الإرهاب والفساد يلي ذلك إصلاح وإعادة هيكلة الإدارات لهذه المؤسسات فلا يمكن اصلاح الاقتصاد الليبي بدون هذه المرتكزات الثلاث.

ونوّه عضو لجنة الدفاع و الأمن القومي إلى أن أن محرك الإرهاب والفساد في العاصمة هو هذه المؤسسات وبمجرد تغيير رؤسائها ومكانها سيقضى على الإرهاب والفساد والمليشيات وستنتهي الحرب وسيستتب الأمن ويعم الرخاء الإستقرار.