فلسطين – افادت”حركة الجهاد الإسلامي”، امس الأحد، إن المقاومة الفلسطينية لن تتوانى في الرد على أي عدوان يستهدف الشعب الفلسطيني وإنها قادرة على الصمود والثبات والقيام بواجباتها ومسؤولياتها.

وتعقيبا على تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكدت “حركة الجهاد الإسلامي” على “حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وحماية أرضه في مواجهة هذا العدوان والإرهاب اللذان يهددان وجود ومستقبل أبناء الشعب”.

وأضافت أن “حديث نتنياهو عن البدء بتجهيز خرائط ضم الأراضي المحتلة بالضفة الغربية والمتزامن مع تهديداته المتجددة بالعدوان على قطاع غزة، يعكس مستوى النوايا العدائية الإسرائيلية التي تأتي في سياق المسلسل المتواصل من الإرهاب والعدوان على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته”.

وأشارت إلى “إن الإدارة الأمريكية شريك في هذا العدوان الذي يمارسه المحتل وتوفر له الغطاء والدعم”.

ودعت “حركة الجهاد الإسلامي” “قوى الشعب الفلسطيني لرص صفوفها وبناء جبهة صمود وطني لمواجهة العدوان الصهيوني والتصدي لهذا الفصل الجديد من الضم والتوسع الاستطياني ومشاريع التهويد والحصار والعدوان”.

وفي وقت سابق الأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن تل أبيب ستحصل على دعم أمريكي لتطبيق القانون الإسرائيلي في غور الأردن وشمال البحر الميت وكل المستوطنات اليهودية في الضفة، من دون استثناء.

المصدر: RT + وكالة “معا” الفلسطينية