ليبيا – شدد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الإثنين على ضرورة توفير كافة الأدوية المتعلقة بعلاج الأمراض المزمنة وجعلها على رأس أولويات جهاز الإمداد الطبي وذلك خلال اجتماع عقده برئيس الجهاز أحمد بورتيمة.

بورتيمة أطلع الثني وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة على الموقف العام لمخازن الأدوية من حيث المتوفر منها من عدمه ومدى تغطية احتياجات المرضى من الأدوية عامة وتلك المتعلقة بعلاج الأمراض المزمنة خاصة.

وأكد الثني على ضرورة توفيرها خاصة فيما يتعلق بعلاج مرضى الكلى كما بحث آليات تفعيل المنظومة الإلكترونية للأدوية التي تتيح توزيع الأدوية على المركز والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات الطبية بشكل منتظم.



الثني استمع لشرح مفصل عن نسب الإنجاز لصيانة مخازن جهاز الإمداد الطبي وأبرز العراقيل التي تواجه العمل وآليات تذليلها بما يكفل الإسراع في الانتهاء من أعمال الصيانة.